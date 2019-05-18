Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Саму Сайс
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Жирона
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 янв. 1991 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
Хетафе
2 : 0
Жирона
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2
Жирона
0
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
89'
83'
89'
83'
89'
83'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
89'
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3
Севилья
0
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
Хетафе
2 : 1
Уэска
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
2
Уэска
1
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 2
Хетафе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1
Хетафе
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Хетафе
2
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3
Сельта
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
Атлетико
2 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:15
минуты: 0' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 0' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
Вильярреал
1 : 2
Хетафе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1
Хетафе
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 19 тур