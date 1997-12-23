Кайл Скотт
№36
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
США
Дата рождения
12 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
Челси
4 : 0
Халл Сити
82'
82'
82'
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Халл Сити
0
был в запасе