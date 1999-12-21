Рейсс Нелсон
№24
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 дек. 1999 (21) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
0
Вильярреал
0
был в запасе
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
2
Арсенал
1
был в запасе
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
был в запасе
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
был в запасе