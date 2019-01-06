Марк Даффи
№31
Полузащитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1985 (35) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Барнет
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
0
Барнет
1
был в запасе