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Гаточ Паном
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Эфиопия
Дата рождения
12 июня 1994 (26) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
2 : 2
Зенит
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Зенит
2
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
1 : 0
Уфа
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1
Уфа
0
был в запасе
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
04.08.2017
04 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе