Гаточ Паном
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Эфиопия
Дата рождения
12 июня 1994 (26) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
2 : 2
Зенит
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Зенит
2
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 20:00
Анжи
1 : 0
Уфа
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1
Уфа
0
был в запасе
04.08.2017 04 авг. 2017 пт 20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
04.08.2017 04 авг. 2017 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе