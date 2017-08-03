Итамар Исраели
№22
Вратарь
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Команда
Бней-Иегуда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
22 марта 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
0 : 1
Бней-Иегуда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зенит
0
Бней-Иегуда
1
был в запасе