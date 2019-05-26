Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Виталий Жиронкин
№81
Полузащитник
Подписаться
Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 марта 2000 (21) год
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
ЦСКА
6 : 0
Крылья Советов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
6
Крылья Советов
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
ЦСКА
2 : 2
Динамо
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2
Динамо
2
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Анжи
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1
Краснодар
2
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Анжи
0
ЦСКА
2
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Спартак
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
ЦСКА
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Арсенал
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
3
Арсенал
0
был в запасе
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
05.08.2018
05 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0
Ростов
1
был в запасе
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Крылья Советов
0 : 0
ЦСКА
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
0
был в запасе