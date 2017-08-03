Эли Балилти
№37
Защитник
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Команда
Бней-Иегуда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
23 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
0 : 1
Бней-Иегуда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Зенит
0
Бней-Иегуда
1
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Бней-Иегуда
0 : 2
Зенит
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
0
Зенит
2
был в запасе