Патито Родригес
№29
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1990 (31) год
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:30
АЕК
0 : 2
ЦСКА
90'
90'
90'
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:30
минуты: 70' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
АЕК
0
ЦСКА
2
минуты: 70' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд