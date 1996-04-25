Евгений Казадаев
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 апр. 1996 (25) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:30
Тамбов
0 : 1
Авангард
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе