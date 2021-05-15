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Коронавирус
Кирилл Капленко
№55
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 июня 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Оренбург
3 : 2
Динамо
46'
46'
46'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
46'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Оренбург
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
30'
30'
30'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Оренбург
2 : 0
Томь
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
38'
38'
38'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур