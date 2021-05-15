Максим Бачинский
№71
Нападающий
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 2000 (21) год
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
12'
12'
12'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Текстильщик
0 : 1
Нефтехимик
62'
62'
62'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
47'
47'
47'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 1
Томь
17'
55'
17'
55'
17'
55'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:00
17'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Текстильщик
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Нижний Новгород
73'
73'
73'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
65'
65'
65'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
67'
67'
67'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур