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Максим Бачинский
№71
Нападающий
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 2000 (21) год
Рост
182
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
12'
12'
12'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 80' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Текстильщик
0 : 1
Нефтехимик
62'
62'
62'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
47'
47'
47'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 1
Томь
17'
55'
17'
55'
17'
55'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:00
17'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Текстильщик
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Нижний Новгород
73'
73'
73'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
65'
65'
65'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
67'
67'
67'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
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