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Данила Прошляков
№13
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 марта 2000 (21) год
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
90'
90'
90'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
17'
17'
17'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
был в запасе
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
16:00
Иртыш
0 : 2
Торпедо
30'
30'
30'
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
16:00
минуты: 1' - 53'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 53' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур