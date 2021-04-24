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Владимир Москвичев
№19
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 марта 2000 (21) год
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
был в запасе
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
был в запасе
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
Урал
0 : 2
Динамо
10.08.2020
10 авг. 2020
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0
Динамо
2
был в запасе