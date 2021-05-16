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Данил Липовой
№12
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 сент. 1999 (21) год
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
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