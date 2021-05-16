Данил Липовой
№12
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 сент. 1999 (21) год
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур