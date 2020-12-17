Александр Долгов
№47
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 сент. 1998 (22) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
90'
90'
90'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
90'
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
90'
90'
90'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
был в запасе
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
был в запасе
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур