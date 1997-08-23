Раванелли (Феррейра дос Сантос)
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 авг. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Краснодар
4 : 0
Ахмат
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4
Ахмат
0
был в запасе
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
Спартак
3 : 0
Ахмат
15.07.2020 15 июля 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3
Ахмат
0
был в запасе
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
0
ЦСКА
4
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Ахмат
3
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
Ахмат
1 : 1
Сочи
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1
Сочи
1
был в запасе
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
45'
45'
45'
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур