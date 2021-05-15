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Илья Карпук
№91
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 авг. 1997 (23) года
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе