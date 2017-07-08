Максим Бирюков
№55
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1998 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1
Балтика
2
был в запасе