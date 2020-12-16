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Армен Манучарян
№3
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Армения
Дата рождения
3 февр. 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
23'
48'
23'
48'
23'
48'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
был в запасе
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ротор
0
Зенит
2
был в запасе