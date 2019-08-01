Гагик Дагбашян
№8
Защитник
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Команда
Алашкерт
Гражданство
Армения
Дата рождения
19 окт. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
Стяуа
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд