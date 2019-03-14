Александру Балутэ
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Славия
Гражданство
Румыния
Дата рождения
13 сент. 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2019 14 марта 2019 чт 23:00
Славия
4 : 3
Севилья
14.03.2019 14 марта 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
4
Севилья
3
был в запасе
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Славия
4
был в запасе