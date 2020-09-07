Адам Томпсон
№22
Защитник
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Команда
Бери
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
28 сент. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
был в запасе