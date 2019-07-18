Джейсон Паси
№34
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
18 февр. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
Легия
3 : 0
Европа
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Легия
3
Европа
0
был в запасе