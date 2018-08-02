Маит Тоом
№73
Вратарь
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
7 мая 1990 (31) год
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Флора
2 : 0
АПОЭЛ
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
5 : 0
Флора
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АПОЭЛ
5
Флора
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд