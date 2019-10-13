Мадис Вихманн
№21
Защитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
5 окт. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
Эстония
0 : 3
Германия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Эстония
0
Германия
3
был в запасе
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
Белоруссия
0 : 0
Эстония
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Белоруссия
0
Эстония
0
был в запасе
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Эстония
0 : 4
Нидерланды
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Эстония
0
Нидерланды
4
был в запасе
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Эстония
1 : 2
Белоруссия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Эстония
1
Белоруссия
2
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Германия
8 : 0
Эстония
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Германия
8
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Эстония
1 : 2
Северная Ирландия
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Эстония
1
Северная Ирландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Ирландия
2
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур