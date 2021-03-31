Кирил Десподов
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
11 нояб. 1996 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
46'
46'
46'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
46'
минуты: 1' - 48'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
минуты: 1' - 48' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур