Никита Колесовс
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Вентспилс
Гражданство
Латвия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Бордо
2 : 1
Вентспилс
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Бордо
2
Вентспилс
1
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:00
Люфтетари
3 : 3
Вентспилс
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Люфтетари
3
Вентспилс
3
был в запасе