Бенке Тот
№55
Защитник
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Команда
Фехервар
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
25 мая 1998 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Фехервар
0 : 2
БАТЭ
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фехервар
0
БАТЭ
2
был в запасе