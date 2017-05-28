Ригоберто Ривас
№42
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
31 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
2
был в запасе