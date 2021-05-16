Эндрю Гравийон
№2
Защитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 февр. 1998 (23) года
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021 08 мая 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ланс
4 : 1
Лорьян
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
87'
87'
87'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
21'
21'
21'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:05
21'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
90'
90'
90'
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
67'
67'
67'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
67'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур