Джорджо Спиццикино
№43
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 авг. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Кротоне
3 : 1
Лацио
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
3
Лацио
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур