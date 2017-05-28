Алессио Дзербин
№17
Нападающий
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Команда
Витербесе
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 марта 1999 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
Сампдория
2 : 4
Наполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе