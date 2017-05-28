Гергей Хутвагнер
№13
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
1 июля 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
Сампдория
2 : 4
Наполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе