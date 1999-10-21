Маттео Габбиа
№46
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 окт. 1999 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 5'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 5' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе