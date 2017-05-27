Андре Исуфай
№9
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 нояб. 1999 (21) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе