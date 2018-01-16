Мозес Макаси
№46
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 сент. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
Вест Хэм
1 : 0
Шрусбери Таун
16.01.2018 16 янв. 2018 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
1
Шрусбери Таун
0
был в запасе
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 17:00
Шрусбери Таун
0 : 0
Вест Хэм
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
0
Вест Хэм
0
был в запасе