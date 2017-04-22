Патрик Зуссек
№20
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 февр. 2000 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ингольштадт
2 : 4
Вердер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2
Вердер
4
был в запасе