Кристиан Ортаг
№39
Вратарь
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 янв. 1995 (26) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
Ульм 1846
1 : 5
Фортуна
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ульм 1846
1
Фортуна
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Ульм 1846
2 : 1
Айнтрахт
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Ульм 1846
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала