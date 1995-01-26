Джузеппе Лео
№12
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 янв. 1995 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Ингольштадт
1 : 1
Байер
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ингольштадт
1
Байер
1
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Ингольштадт
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0
Ингольштадт
0
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ингольштадт
2 : 4
Вердер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2
Вердер
4
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 0
Ингольштадт
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3
Ингольштадт
0
был в запасе