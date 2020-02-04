Каллум О'Харе
№36
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
был в запасе