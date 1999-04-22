Пал Дардаи
№24
Нападающий
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Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 апр. 1999 (22) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе