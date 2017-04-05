Кристиан Сальвадор
№33
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 нояб. 1994 (26) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
был в запасе