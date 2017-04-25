Пабло Фернандес
№26
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 сент. 1996 (24) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 20:30
Спортинг
1 : 1
Эспаньол
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1
Эспаньол
1
был в запасе
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 21:45
Реал Сосьедад
3 : 1
Спортинг
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 21:45
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
3
Спортинг
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 30 тур