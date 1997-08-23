Борис Матис
№34
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Бордо
3 : 0
Метц
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3
Метц
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
Метц
0 : 3
Лион
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Лион
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур