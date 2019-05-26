Аликади Саидов
№64
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 апр. 1999 (22) года
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Анжи
1
Ростов
1
был в запасе
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0
Анжи
1
был в запасе