Алексей Михеев
№98
Нападающий
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1998 (23) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 15:00
Сибирь
1 : 3
Динамо
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
1
Динамо
3
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур