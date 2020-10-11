Сержу Ханка
№4
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
4 апр. 1992 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
минуты: 1' - 86'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 86' / Лига наций. Лига В, 1 тур