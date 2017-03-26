Никита Дьяченко
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1996 (25) лет
Рост
187
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур