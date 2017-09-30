Фэшн Сакала
№7
Нападающий
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Команда
Остенде
Гражданство
Замбия
Дата рождения
14 марта 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Урал
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе